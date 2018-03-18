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Столичный штаб не выявил нарушений на выборах президента РФ
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Столичный штаб не выявил нарушений на выборах президента РФ 

Москва меняется 9 часов назад
Фото: Москва меняется
Наблюдатели от Общественного штаба столицы не выявили нарушений на выборах президента РФ. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«В Москве в 8 утра открылись участки, никаких проблем замечено не было. В целом голосование идет в штатном режиме», — рассказал А. Шапошников.
По его словам, было несколько сообщений о скоплении людей перед избирательными участками. «После просмотра видеокамер стало понятно, что это были люди, которые прикрепились для голосования, и они могли иметь на это право», — добавил он.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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