Столичный штаб не выявил нарушений на выборах президента РФ 

Наблюдатели от Общественного штаба столицы не выявили нарушений на выборах президента РФ. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«В Москве в 8 утра открылись участки, никаких проблем замечено не было. В целом голосование идет в штатном режиме», — рассказал А. Шапошников.
По его словам, было несколько сообщений о скоплении людей перед избирательными участками. «После просмотра видеокамер стало понятно, что это были люди, которые прикрепились для голосования, и они могли иметь на это право», — добавил он.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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