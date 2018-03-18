В Дагестане на 12.00 мск проголосовал каждый третий избиратель

"Явка на выборы в республике Дагестан на 12.00 мск составила 32,09%", — рассказала РИА Новости член избирательной комиссии республики Зарипат Салахбекова. К полудню каждый третий избиратель проголосовал в Дагестане , сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

Наиболее высокая явка избирателей была зафиксирована в Магарамкентском районе (61,67%), Докузпаринском районе (52,15%), Ленинском районе Махачкалы (47,89%).

Самую низкую явку зафиксировали в городе Дагестанские Огни — 13,53%.

Всего на территории Дагестана открыто 1915 пунктов для голосования. На двух досрочные выборы уже прошли. Это село Хушет Цумадинского района и остров Чечень Кировского района Махачкалы.

Во время выборов президента РФ 4 марта 2012 года явка избирателей в Дагестане на 12.00 мск составила 30,12%.