Ещё
В Подмосковье зарегистрирован вброс бюллетеней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московской области зарегистрировали вброс бюллетеней 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вброс бюллетеней в урну на участке 1480 зафиксирован в подмосковных Люберцах, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, все бюллетени в урне будут аннулированы, заявила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
>>ЦИК отчитался о явке
"Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана, эти бюллетени будут признаны недействительными. В настоящее время на участок доставлена резервная стационарная урна, в неё будет проходить голосование. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии", — сказал она.
Коновалова отметила, что сейчас на участке находятся наблюдатели от Общественной палаты Московской области, член избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса. "Они на месте разбираются с полицией, что произошло.., комиссия легитимно работает далее, голосование на участке продолжается. К сожалению, мы говорим о том, что голоса людей, которые пришли на участок реально, они не будут учтены при голосовании на выборах", — подчеркнула она.
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
РИА Новости: последние новости
В ЦИК объяснили, почему на участке в Челябинске закончились бюллетени В Забайкалье явка на выборах президента к полудню составляет более 22% Тува показывает самую высокую явку в Центральной и Западной Сибири
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это будет концом Евросоюза»388
У Лондона нашлись доказательства против России331
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками85
Немецкая разведка заявила о возможном ударе КНДР по Европе137
ОБСЕ прокомментировала недопуск россиян на выборы на Украине98
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ прокомментировала недопуск россиян на выборы на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение