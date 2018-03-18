В Подмосковье зарегистрирован вброс бюллетеней

Вброс бюллетеней в урну на участке 1480 зафиксирован в подмосковных Люберцах, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, все бюллетени в урне будут аннулированы, заявила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
>>ЦИК отчитался о явке
"Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана, эти бюллетени будут признаны недействительными. В настоящее время на участок доставлена резервная стационарная урна, в неё будет проходить голосование. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии", — сказал она.
Коновалова отметила, что сейчас на участке находятся наблюдатели от Общественной палаты Московской области, член избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса. "Они на месте разбираются с полицией, что произошло.., комиссия легитимно работает далее, голосование на участке продолжается. К сожалению, мы говорим о том, что голоса людей, которые пришли на участок реально, они не будут учтены при голосовании на выборах", — подчеркнула она.
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.