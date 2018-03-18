Президентские и парламентские выборы в Зимбабве пройдут в июле 

Первые президентские и парламентские выборы в Зимбабве с момента отставки лидера страны Роберта Мугабе состоятся в июле. Об этом заявил действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает Reuters.
«Как страна, партия и правительство, мы ожидаем очень мирных, прозрачных и согласованных выборов», — подчеркнул в Харере Мнангагва на встрече со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Зимбабвийский лидер добавил, что пригласил все политические партии в Зимбабве на круглый стол, «чтобы все стороны выразили свою приверженность к миру».
Напомним, 93-летний Роберт Мугабе, управлявший страной с 1987 года, под давлением армии был вынужден покинуть пост президента в ноябре 2017 года. Его место занял Эммерсон Мнангагва, провозгласивший курс на политические и экономические преобразования в стране.
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