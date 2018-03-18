Эксперты отметили высокий организационный уровень выборов на Кубани

"Ассоциация «Гражданский контроль» осуществляла мониторинг избирательных процессов на территории всей Российской Федерации , в том числе и в Краснодарском крае. Наши эксперты неоднократно приезжали в регион, проводили «круглые столы» с участием институтов гражданского общества, экспертов, лидеров общественного мнения", — отметил Брод.

По его словам, в воскресенье представители «Гражданского контроля» в регионе и зарубежные эксперты посетили несколько избирательных участков, пообщались с представителями краевой избирательной комиссии.

"Нас порадовала высокая явка, хорошая организация всех избирательных процедур, максимальное информирование избирателей и отсутствие серьёзных жалоб. Считаем, что выборы в регионе прошли на высоком организационном уровне", — заключил сопредседатель ассоциации.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. По Краснодарскому краю явка на 18.00 мск составила 64,23%. На выборах президента в 2012 году к этому часу в регионе проголосовали 59,70% от общего числа избирателей.

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