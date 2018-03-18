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Эксперты отметили высокий организационный уровень выборов на Кубани
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Эксперты отметили высокий организационный уровень выборов на Кубани 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 18 мар — РИА Новости. Эксперты «Гражданского контроля» считают, что выборы президента РФ в Краснодарском крае прошли на высоком организационном уровне, сообщил журналистам член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.
"Ассоциация «Гражданский контроль» осуществляла мониторинг избирательных процессов на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Краснодарском крае. Наши эксперты неоднократно приезжали в регион, проводили «круглые столы» с участием институтов гражданского общества, экспертов, лидеров общественного мнения", — отметил Брод.
По его словам, в воскресенье представители «Гражданского контроля» в регионе и зарубежные эксперты посетили несколько избирательных участков, пообщались с представителями краевой избирательной комиссии.
"Нас порадовала высокая явка, хорошая организация всех избирательных процедур, максимальное информирование избирателей и отсутствие серьёзных жалоб. Считаем, что выборы в регионе прошли на высоком организационном уровне", — заключил сопредседатель ассоциации.
В воскресенье в России состоялись выборы президента. По Краснодарскому краю явка на 18.00 мск составила 64,23%. На выборах президента в 2012 году к этому часу в регионе проголосовали 59,70% от общего числа избирателей.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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