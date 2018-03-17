Ещё
Захарова: Москва интересуется, почему Лондон работает с ОЗХО по делу Скрипаля без РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: Москва интересуется, почему Лондон работает с ОЗХО по делу Скрипаля без РФ 

ТАСС 17 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти РФ интересуются, на каком основании Лондон работает с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) по делу Сергея Скрипаля без привлечения России. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».
"На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России, — сказала Захарова. — Это невозможно! И тоже интересный момент, когда они говорят о том, что это некое вещество в рамках программ «Новичок», как они это установили?".
Представитель МИД РФ также подчеркнула, что любые попытки Великобритании принять дополнительные меры в отношении России повлекут еще более жесткий ответ.
"В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры, — сказала она. — Это все четко сказано. Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась".
По словам Захаровой, Великобритания запугивает мерами против России по делу Скрипаля скорее собственных граждан. «Те меры, которые были объявлены Великобританией, абсолютно не заканчивались на 23 дипломатах, — отметила она. — Это была какая-то смесь угроз, запугивания, причем не очень понятно, кого они больше запугивали? Нас? Точно нет. Потому что, по-моему, очевидно, что за последние годы запугать нас просто невозможно. Вопрос, не запугивали ли они таким образом своих людей? Вот это очень возможно».
Касаясь закрытия Британского совета, дипломат отметила, что «эта проблема очень старая». «Просто сегодня она получила свое логическое завершение по одной простой причине: на протяжении колоссального количества времени мы пытались, взывали, умоляли британскую строну поработать над тем, чтобы юридически оформить присутствие этого формата, этой организации, этой структуры на территории Российской Федерации», — сказала официальный представитель МИД РФ.
ТАСС: последние новости
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов Путин: Москва не будет отвечать Киеву на безобразное ограничение прав избирателей Президент Республики Сербской поздравил Путина с победой на выборах
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве118
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина253
Актер Добронравов госпитализирован32
Путин получил первое поздравление с победой на выборах14
ЦИК: Путин лидирует на выборах1802
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение