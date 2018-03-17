Захарова: Москва интересуется, почему Лондон работает с ОЗХО по делу Скрипаля без РФ

"На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России, — сказала Захарова. — Это невозможно! И тоже интересный момент, когда они говорят о том, что это некое вещество в рамках программ «Новичок», как они это установили?".

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что любые попытки Великобритании принять дополнительные меры в отношении России повлекут еще более жесткий ответ.

"В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры, — сказала она. — Это все четко сказано. Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась".

По словам Захаровой, Великобритания запугивает мерами против России по делу Скрипаля скорее собственных граждан. «Те меры, которые были объявлены Великобританией, абсолютно не заканчивались на 23 дипломатах, — отметила она. — Это была какая-то смесь угроз, запугивания, причем не очень понятно, кого они больше запугивали? Нас? Точно нет. Потому что, по-моему, очевидно, что за последние годы запугать нас просто невозможно. Вопрос, не запугивали ли они таким образом своих людей? Вот это очень возможно».

Касаясь закрытия Британского совета, дипломат отметила, что «эта проблема очень старая». «Просто сегодня она получила свое логическое завершение по одной простой причине: на протяжении колоссального количества времени мы пытались, взывали, умоляли британскую строну поработать над тем, чтобы юридически оформить присутствие этого формата, этой организации, этой структуры на территории Российской Федерации», — сказала официальный представитель МИД РФ.