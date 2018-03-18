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Путин прокомментировал «дело Скрипаля»
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Путин прокомментировал «дело Скрипаля» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ДЕЛЕ СКРИПАЛЯ: ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО БОЕВОЕ ОТРАВЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЮДИ БЫ ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ
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