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Явка на выборах президента в Москве выше, чем в среднем по России
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Явка на выборах президента в Москве выше, чем в среднем по России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Явка на выборах президента Росси в Москве выше, чем в среднем по России — Мосгоризбирком
РИА Новости: последние новости
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