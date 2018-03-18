В Париже на выборах президента России проголосовали более тысячи человек 

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Около 1,2 тысячи человек проголосовали на избирательном участке на выборах президента РФ в посольстве в Париже, сообщил журналистам советник-посланник посольства, председатель УИК (участковая избирательная комиссия) Артем Студенников.
"Сейчас проголосовали уже 1200 человек. В Бордо по данным на 12.00 пришли порядка 80 человек, по другим точкам скажу чуть позже", — сказал он.
Студенников отметил, что «наверное, это большая явка».
"Я думаю, что явка будет высокой, сопоставимой, в любом случае, с выборами 2012 года, а может, и больше. Трудно сейчас предсказать", — сказал он.
Дипломат пояснил, что сведений о том, сколько россиян проживает во Франции, не существует, поскольку «лишь крохотная часть россиян регистрируется в консульском отделе посольства и в генеральных консульствах, буквально несколько тысяч человек».
"Во Франции постоянно находятся десятки тысяч россиян — проживают постоянно, находятся по учебе, работают по контрактам", — добавил председатель УИК.
Очередь россиян, желающих исполнить свой гражданский долг в посольстве, идет у входа в зал приемов, где расположены кабинки для голосования. Многие приходят целыми семьями с детьми.
Во Франции для голосования россиян будет открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.
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