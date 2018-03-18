Избирательные участки закрылись на Сахалине и в Магадане

Избирательные участки на выборах президента в 20.00 (12.00 мск) закрылись в Сахалинской и Магаданской областях.

На 18.00 (10.00 мск), за два часа до закрытия участков, явка избирателей в Сахалинской области составила 56,61%. На выборах президента в 2012 году на этот час она составляла 51,52%. Лидером по числу проголосовавших на 18.00 являлся Курильский район (Итуруп), где свои голоса за будущего президента отдали 77% избирателей, передает РИА «Новости»

«Выборы прошли спокойно, избиратели были очень активны. Зарегистрирована одна-единственная жалоба, человек пытался проголосовать по месту пребывания, но заранее не зарегистрировался и не подал заявление, поэтому ему было отказано. В данном случае члены избирательной комиссии действовали абсолютно правомерно», — рассказал он. Явка в Магаданской области составила на 18.00 (10.00 мск) 65,72%, для сравнения на это же время явка на прошлых выборах президента была 51,46%, нарушений не зафиксировано, сообщил представитель избирательной комиссии региона.

Голосование на Сахалине и Курилах началось очень активно с самого утра, к полудню проголосовало уже более 31% избирателей, что в полтора раза превышало показатель предыдущих выборов президента в 2012 году.

Высокой явке в первой половине дня способствовала по-настоящему весенняя погода, на юге Сахалина было солнечно и плюсовая температура.

Досрочно на Сахалине и Курилах проголосовали почти девять тысяч человек. Среди них — жители труднодоступных сел, работники маяков, метеостанций, нефтегазовых платформ, а также моряки, суда которых в день выборов находятся в плавании.

Ранее в 11.00 мск участки закрылись на Камчатке и Чукотке.