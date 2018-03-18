Наблюдатели ПА ОДКБ заявили об отсутствии нарушений на выборах президента

Эдуард Шармазанов. С. - ПЕТЕРБУРГ , 18 мар — РИА Новости . Наблюдатели парламентской ассамблеи стран ОДКБ отмечают высокую явку избирателей и отсутствие нарушений в ходе президентских выборов, заявил на брифинге в Петербурге руководитель наблюдательской миссии ПА ОДКБ вице-спикер Национального собрания Армении

Казахстана. В брифинге принимали участие представители наблюдательской миссии из Армении, Белоруссии

"Хочу официально заявить от имени парламентской миссии ОДКБ, что президентские выборы 2018 года 18 марта в Российской Федерации идут спокойно, в соответствии с российским законодательством, плюрализм мнений полностью есть, для всех кандидатов есть равные права, для избирателей, никаких проблем нет", — сказал Шармазанов

По его словам, миссия наблюдателей находится на постоянной связи с коллегами в Москве , Ростове, Краснодаре и других субъектах РФ. «Должен отметить, что на этот момент серьезных нарушений нет, серьезных жалоб нет», — добавил он.

Наблюдательская миссия ПА ОДКБ, констатирует факт, что на 17.00 18 марта «выборы президента РФ идут в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с международными стандартами и принципами». Наблюдатели ПА ОДКБ отметили, что, по сравнению с прошлыми выборами, по всей России отмечается высокая явка избирателей.

"Народ России, граждане России сегодня хотят доказать всему миру, что они являются гражданами своей страны, они являются патриотами своей страны, и они голосуют за будущее России, они хозяева и кузнецы своего будущего", — добавил Шармазанов.

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