Ещё
Сурайкин проголосовал на выборах президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сурайкин проголосовал на выборах президента России 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на выборах президента РФ.
Сурайкин в воскресенье в 11.50 мск проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.
Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве107
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина249
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1792
Путин получил первое поздравление с победой на выборах12
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение