Сурайкин проголосовал на выборах президента России 

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на выборах президента РФ.
Сурайкин в воскресенье в 11.50 мск проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.
Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").