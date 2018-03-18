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Более 500 иностранных наблюдателей прибыли на выборы
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Более 500 иностранных наблюдателей прибыли на выборы по приглашению Федерального собрания 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 500 иностранных наблюдателей прибыли в Россию на выборы президента РФ по приглашениям Госдумы и Совета Федерации. Об этом журналистам сообщил в воскресенье глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.
"Всего по приглашениям Федерального собрания прибыли более 500 иностранных наблюдателей разных категорий из более 80 стран, наблюдение осуществляется в 20 регионах РФ и 5 посольствах России за рубежом", — сказал Слуцкий.
Из них, по его словам, от национальных парламентов присутствуют 78 представителей из 19 стран (Азербайджан, Абхазия, Аргентина, Армения, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Киргизия, Мексика, Монголия, Пакистан, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Франция, ЮАР, Южная Осетия). От международных организаций прибыли, в частности, 40 представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ, 116 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пять — от Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, девять — от Парламентской ассамблеи ОДКБ и 26 — от Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, уточнил Слуцкий.
Кроме того, продолжил он, по линии Госдумы в Россию приехали 220 индивидуальных наблюдателей из 62 стран (Австрия, Армения, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Греция, ДР Конго, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Италия, Египет, Казахстан, Камбоджа, Китай, Кипр, Республика Корея, Лаос, Латвия, Ливан, Литва, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монголия, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, Таджикистан, Филиппины, Финляндия, Франция, Филиппины, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, ЮАР).
Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.
Выборы президента РФ проходят в России в воскресенье, 18 марта.
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