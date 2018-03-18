Ещё
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Немецкая разведка заявила о возможном ударе КНДР по Европе
Немецкая разведка заявила о возможном ударе КНДР по Европе

Захарова: Киев закрыл доступ на участки из-за вероятного недовольства итогами голосования 

ТАСС 2 часа назад
Блокирование доступа россиян на Украине на избирательные участки для голосования на выборах президента РФ совершенно незаконно.
>>Полиция перекрыла доступ к посольству России в Киеве
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог, — подчеркнула дипломат. — Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании".
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
ТАСС: последние новости
В ЦИК назвали гуманитарной агрессией блокировку российских дипмиссий на территории Украины Явка на выборах президента России на 14:00 мск составила 34,72% Медведев проголосовал на выборах президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это будет концом Евросоюза»193
У Лондона нашлись доказательства против России139
Дальний Восток и Сибирь показали рекордную явку221
Депардье проголосовал на выборах59
Великобритания посчитала российские санкции бесполезными56
Видео
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
08:07
Хакеры атаковали сайт Центризбиркома
Политика Выборы 2018
02:23
Путин назвал идеальный результат выборов
Политика Выборы 2018
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:00
В Британии появилась новая версия отравления Скрипаля
В мире Европа
01:08
Россиянам не дали проголосовать во Львове и Одессе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение