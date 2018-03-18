В Центральной и Западной Сибири составила до 57,94%

В Центральной и Западной Сибири к полудню составила до 57,94%

Явка избирателей на выборах президента в регионах Центральной и Западной Сибири к полудню по местному времени (08.00 мск, Омская область — 09.00 мск), по-прежнему, в целом выше, чем в 2012 году; самая высокая в Туве , низкая — в Новосибирской области

На выборах президента России в Туве до полудня проголосовали уже почти 60% избирателей. По данным избирательной комиссии региона, явка избирателей на выборах президента страны в республике на 12.00 (08.00 мск) составила 57,94%. На это же время явка избирателей на выборах президента в 2012 году составила 38,15%.

Более трети избирателей Кемеровской области уже приняли участие в выборах президента России. К 12.00 в регионе проголосовали свыше 739,9 тысячи избирателей, что составляет 37,12% от общего числа имеющих право голоса. На прошлых президентских выборах в 2012 году к полудню на участки для голосования в Кузбассе пришли 30,34% избирателей. По данным облизбиркома, сегодня к 12.00 (8.00 мск) во многих городах и районах явка превысила 40%, на отдельных территориях приближается к 50%, а в городе Мыски составила 55,24%. Всего в выборах смогут принять участие более 2 миллионов жителей Кемеровской области.

Явка на 12.00 по местному времени в республике Алтай , по данным местного избиркома, составляет 32,47%, в то время как на то же время на выборах президента в 2012 году она была на уровне 30,04%. Наиболее активно голосуют жители отдаленных Усть-Канского (45,70%) и Усть-Коксинского районов (39,69%), в числе аутсайдеров пока столица республики Горно-Алтайск, где проголосовало только 26,28% жителей.

По информации избиркома Алтайского края, к 12.00 в регионе проголосовали 31,6% избирателей, в абсолютном выражении это 572669 человек. Явка на 12.00 в Алтайском крае в 2012 году составила всего 24,52%.

Также в Барнауле женщина попыталась вынести бюллетень с территории избирательного участка, чтобы оставить себе на память, сообщало ГУМВД по региону.

К полудню явка избирателей в Омской области в целом составила 27,11%, при этом в Омске свой выбор сделали 23,10% избирателей, а в сельских районах региона — 32,88%, отметили в облизбиркоме. Общий показатель явки существенно выше, чем на выборах в 2012 году, когда на 12.00 местного времени на избирательные участки пришли 20,65% избирателей.

По данным избирательной комиссии Хакасии на 12.00 (08.00 мск), на выборах президента в республике проголосовало 26,99% избирателей. По данным избиркома, на это время явка избирателей на выборах 2012 года составляла 17,68%. Нарушений не зафиксировано.

"Количество избирателей проголосовавших составляет 515492 — 24,85% от избирателей в крае. В 2012 году на это время было 17,66%", — сказал Подушкин. Явка избирателей на выборах президента в Красноярском крае на 12.00 (08.00) составила 24,85%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин

По его данным, на горячую линию избиркома поступило 52 обращения и жалобы. Часть вопросов касалась разъяснения прав граждан. Кроме того, были жалобы от пенсионеров на размещение участков на вторых этажах.

По словам Подушкина, в Козульском и Богучанском районах на трех участках был отключен свет. В Козульском районе перебои длились десять минут. На одном из участков в Богучанском районе электричество дали. На еще одном продолжаются восстановительные работы.

На 12.00 по местному времени в Томской области на выборах президента проголосовали уже 23,01% избирателей, сообщила региональная избирательная комиссия. Количество проголосовавших к полудню оказалось больше, чем на то же время на выборах в 2012 году (22%).

В свою очередь, явка на выборах президента в Новосибирской области к 12.00 составила 19,95%.

"На 12.00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах президента Российской Федерации составила 19,95%, проголосовало 426481 избиратель", — говорится в сообщении регионального избиркома.

Новосибирская область по-прежнему "отстает" по явке от показателей выборов президента в 2012 году. Тогда по состоянию на 12.00 она составила 21,56%.