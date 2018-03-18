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Жириновский и Титов проголосовали на выборах
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Жириновский и Титов проголосовали на выборах президента России 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский и бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовали на выборах президента России, передает РИА "Новости".
Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы, а Титов — на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Ранее проголосовали глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, а также президент России Владимир Путин.
Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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