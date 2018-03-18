Полиция заблокировала проход к посольству России в Киеве

Вход перед зданием диппредставительства огорожен металлическим забором, вокруг которого дежурят представители нацгвардии. Кроме того, из-за действий правоохранителей перекрыто движение автомобильного транспорта возле посольства.

Как сообщает полиция, в здание могут пройти только граждане России, имеющие дипломатический паспорт. Журналисты могут попасть на территорию посольства, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Перед ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» , которые держат флаги своих организаций.

Ранее СМИ сообщили, что полиция также заблокировала проход россиян к консульствам во Львове и Одессе. Глава президентского совета РФ по правам человека ( СПЧ Михаил Федотов назвал действия украинских властей нарушением норм международного права.

Украины Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко на странице на Facebook сообщил, что с утра полиция и нацгвардия дежурит у дипломатических и консульских учреждений, чтобы выполнить распоряжение властей об ограничении доступа россиян к избирательным участкам.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что россияне не будут допущены в диппредставительства для участия в выборах президента России. Решение было принято в связи с тем, что Россия проводит выборы в Крыму , который Киев считает своей территорией.

Посольство РФ в Киеве направило ноту МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы граждане России, находящиеся в Украине, смогли проголосовать.

Выборы президента России проходят 18 марта. Избирательные участки открыты в каждом регионе с 8:00 до 20:00 по местному времени. Кандидатами на должность президента зарегистрированы восемь человек.