Ещё
Посол РФ заявил о провокациях при голосовании в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов заявил о провокациях на выборах президента России в США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о провокациях в США во время досрочных выборов российского президента.
"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", — сказал Антонов журналистам.
>> ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Отвечая на вопрос РИА Новости, о каких провокациях идет речь, российский посол сообщил, что "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".
"Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого", — пояснил Антонов.
"Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы", — отметил он.
Следим за ходом выборов в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самого интересного.
РИА Новости: последние новости
Более половины избирателей в Тыве проголосовали на выборах до полудня Штаб Явлинского призвал прийти на выборы, так как идея бойкота провалилась Глава ФАДН Баринов проголосовал на выборах президента
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК сообщил текущую явку на выборах148
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине419
В Подмосковье зарегистрирован вброс бюллетеней537
«Это будет концом Евросоюза»473
У Лондона нашлись доказательства против России395
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение