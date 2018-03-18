Посол РФ заявил о провокациях при голосовании в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о провокациях в США во время досрочных выборов российского президента.
"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", — сказал Антонов журналистам.
Отвечая на вопрос РИА Новости, о каких провокациях идет речь, российский посол сообщил, что "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".
"Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого", — пояснил Антонов.
"Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы", — отметил он.
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