Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане

Издание отмечает, что мужчина живет в отдаленной деревне, вместо того, чтобы выбрать удобный участок для голосования, он добрался до Арзамасского района по воздуху.

Как передает РИА Новости, в Татарстане на участок пришла свадебная процессия: молодожены и их семьи. Агентство также сообщает, что в Липецке на выборы пришли двое братьев-близнецов в костюмах русских богатыре.

РЕН ТВ сообщает, что в Чечне «радостные жители» устроили в день президентских выборов танцы перед избирательным участком.