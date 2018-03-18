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Путин присутствует на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым». Видеотрансляция
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Путин присутствует на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым». Видеотрансляция 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Президент России Владимир Путин присутствует на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходит на Манежной площади в Москве.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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