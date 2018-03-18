ЦИК: о ситуации с недопуском россиян к голосованию на Украине надо уведомить генсека ООН 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН должен быть проинформирован о ситуации на Украине, где граждан России не пускали на участки для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.
"С моей точки зрения, чрезвычайно важно в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации генерального секретаря ООН, уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на все небольшие по формату, но продолжающиеся консультации Москвы и Киева, я имею прежде всего межведомственные форматы", — сказал он журналистам.