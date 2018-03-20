12 жалоб направили в день выборов члены избирательных комиссий Татарстана

РТ 112 жалоб от членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса получила в день выборов Центральная избирательная комиссия Татарстана , рассказала секретарь ЦИК Надежда Борисова , подводя итоги голосования.

«Практически все обращения поступили от представителей КПРФ , — уточнила Надежда Борисова. — Основная часть — 105 — поступило от одного члена ЦИК РТ с правом совещательного голоса Константина Кузина . Причём 70 жалоб по одному и тому же факту. Они касались размещения на информационных плакатах кандидата дополнительного текста с информацией о фактах недостоверности представленных в избирательную комиссию сведений кандидатом Павлом Грудининым. По мнению представителей КПРФ эти дополнения являются недостоверной информацией о кандидате, которая не может быть размещена на плакатах. Однако жалобы являются необоснованными. Дополнительный текст размещён по письму ЦИК РФ».

Секретарь также отметила, что в день голосования наблюдатели от КПРФ допускали срывы дополнительной информации, размещённой на стендах участковых избирательных комиссий. Помимо этого поступали обращения от представителей КПРФ, что якобы отсутствуют ящики для голосования, либо они не опечатаны, а также жалобы на организацию видеонаблюдения на участках. Все они при проверках не подтвердились.

«Практически все сообщения являются надуманными, не содержат указания на конкретные факты, вводят в заблуждение, — считает Надежда Борисова. — Кроме того, мы проводили мониторинг соцсетей, где появлялись сообщения о якобы допущенных нарушениях. Мы оперативно выезжали на место, но факты также не подтвердились».

За ходом выборов наблюдали более 13 тысяч представителей кандидатов, партий, Общественной палаты РТ. В Татарстане работали 45 международных наблюдателей из различных организаций. При этом от представителей кандидатов на должность президента РФ жалоб не поступало. От избирателей получили всего 21 обращение, но все они были информационного характера — люди спрашивали, где найти участок, как найти себя в списке избирателей.