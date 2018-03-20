На участке в Москве аннулировали итоги голосования

Результаты голосования выборов президента России были аннулированы на избирательном участке №1910 Нагорного района в Москве из-за расхождения данных в оригинале и копии итогового протокола, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"В интернете появилась копия протокола с участка №1910 с другими цифрами. ТИК должным образом эту информацию не проверила. Поэтому мы вернули им на доработку, и они своим решением аннулировали итоги голосования по этому участку, чтобы даже тени сомнения не оставалось", — сказал Реут РИА Новости во вторник.
Выборы президента проходили 18 марта. Явка избирателей в Москве на выборах составила почти 60%. По данным Мосгоризбиркома, Владимир Путин набрал 70,88% голосов столичных избирателей по итогам обработки 99,92% бюллетеней, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,47% голосов. Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,70% проголосовавших избирателей, Ксения Собчак получила 4,08% голосов.