Павел Грудинин проголосовал на выборах

Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на выборах президента РФ.

Грудинин в воскресенье около 10.00 проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, он зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования.

На участке, где голосовал Грудинин, было немного избирателей, однако вслед за ним пришло много людей, желающих снять его на камеру телефона.

Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.