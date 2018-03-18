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Грудинин проголосовал на выборах
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Павел Грудинин проголосовал на выборах 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на выборах президента РФ.
Грудинин в воскресенье около 10.00 проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, он зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования.
На участке, где голосовал Грудинин, было немного избирателей, однако вслед за ним пришло много людей, желающих снять его на камеру телефона.
Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.
Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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