«Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь». Западные СМИ о выборах в России

Президент России Владимир Путин уверенно побеждает на выборах: больше 56 миллионов избирателей выразили поддержку его курса. Россия сделала свой выбор. Но на Западе, как водится, с нашим выбором не согласны.

Западные СМИ пестрят заголовками, которые в разных вариациях сообщают читателю, что Владимир Путин легко побеждает на выборах. Но кто из западных авторов задумывался, что стоит за этой, видимой из Европы или США , легкостью? Легко ли справляться с внутренними нуждами огромной и многонациональной страны? Легко ли поддерживать безопасность ее границ, когда под боком копошится НАТО ? Легко ли каждый день узнавать о "чудесах изобретательности" западных партнеров и каждый раз во время общения с прессой терпеливо отвечать: нет, мы этого не делали — да и вы сами видите, что никаких доказательств нет, есть только какие-то не основанные на фактах догадки.

Действующий президент лидирует с колоссальным отрывом — такие цифры не "нарисуешь", не "вбросишь", не придумаешь. Семьдесят шесть человек из каждых ста, пришедших на избирательные участки, отметили четвертую строчку — за Путина. Это значит, что им нравится то, что происходит, и они хотят продолжения. А сделать так, чтобы люди в разных регионах — и на Чукотке, и в Саратове , и в Петербурге — были довольны — ох как нелегко.

Американские СМИ сообщают своим читателям, что эти выборы "отмечены мошенничеством". Но поди обмани людей, заставив проголосовать за одного кандидата больше 56 миллионов граждан. Тут и американцы, которые никогда не скрывали своей страсти к вмешательству в чужие выборы, не смогли ничего поделать. Не помогли и бесконечные обвинения, шпионские страсти, околоспортивные унижения. Хотя, возможно, как раз и помогли — только не Западу, а России. Лишний раз напомнили нам о том, о чем мы знали и так. Как бы то ни было, высокую явку и кое-где даже очереди на избирательных участках отметили все.

Но не надо останавливаться, призывает столь нелюбимый Дональдом Трампом канал CNN . "Путин чувствует себя неприкасаемым. Запад должен набраться смелости, чтобы противостоять ему", — утверждает один из авторов.

А зачем, простите, нужно противостоять? Почему нормальную победу на выборах в нашей стране нашего президента кто-то в Вашингтоне воспринимает как вызов? Похоже, они совершают в отношении нас очередную ошибку. Неужели они ничего не знают об азарте, присущем русскому (в широком смысле) человеку? "Ах, вам не нравится наш лидер? Да и мы все вам не нравимся? Ну и идите вы… отдохнуть. А мы уж и без вас как-нибудь разберемся".