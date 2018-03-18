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ЦИК сообщил текущую явку на выборах
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ЦИК сообщил текущую явку на выборах 

Рамблер 50 минут назад
Фото: РИА Новости
На текущий момент на выборах президента России проголосовали более половины избирателей. Явка избирателей составила 51,9%. Информацию обнародовал ЦИК РФ на экране в своем информационном центре, сообщает ТАСС.
По словам зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева, речь идет о 17:08 мск. Информация постоянно обновляется.
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что такие частые обновления — новшество этих выборов.
«Она будет меняться каждую минуту, вы постоянно будете видеть на экранах эту явку», — пояснила она журналистам.
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