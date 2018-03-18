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Путин проголосовал на выборах
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Путин проголосовал на выборах президента 

РИА Новости 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
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Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.
Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.
Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.
Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.
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