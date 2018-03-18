Аксенов гарантировал безопасность на выборах в Крыму 

Безопасность на выборах президента РФ в Крыму обеспечена в полном объеме, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Безопасность обеспечена в полном объеме. Все участки охраняются, оборудованы средствами безопасности, видеокамерами. Все в порядке. Никаких проблем нет. Все на контроле", — сказал Аксенов журналистам.
Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей.