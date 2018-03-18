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В 20 регионах России приступили к подсчёту голосов
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В 20 регионах России приступили к подсчёту голосов на выборах президента 

RT на русском 7 часов назад
Фото: ТАСС
В 20 регионах России завершилось голосование на выборах президента, там начался подсчёт голосов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ЦИК, на данный момент избирательные участки закрылись в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях; Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях; республиках Бурятия, Саха (Якутия) , Тыва, Хакасия, Алтай, а также в Чукотском и Еврейской АО.
Ранее в ЦИК заявили, что явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 17:00 по московскому времени составила 51,9%.
RT на русском: последние новости
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