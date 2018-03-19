Посол рассказал о выборах президента России в Таиланде

"Президентские выборы в этот раз в Таиланде были очень необычными, прежде всего, по причине небывалой активности наших избирателей. Я сравнивал результаты явки избирателей на участки с выборами президента в 2012 году, и с выборами в Государственную Думу в 2016 году, и должен сказать, что это — абсолютный рекорд, причем показатели предыдущих лет превышены более чем в три раза", — сказал Барский.

"Всего в Таиланде 18 марта проголосовали на выборах президента 5 957 российских граждан, больше всего — на острове Пхукет , там на избирательные участки пришли 2 757 человек. В Паттайе проголосовали 2 288 человек, в Бангкоке — 497 человек, и во время досрочного голосования на острове Самуи 16 марта и в курортном городе Хуахин 17 марта проголосовали 276 и 139 человек соответственно", — сообщил глава российской дипмиссии.

Ранее избирательная комиссия, работавшая в Бангкоке, сообщала о 636 проголосовавших. Это было вызвано тем, что эта же комиссия проводила досрочные выборы в городе Хуахин 17 марта, и сообщала о результатах голосования в целом по своему участку. Также, избирательная комиссия на острове Пхукет проводила досрочные выборы и на острове Самуи, и суммарное количество проголосовавших на ее участке составило 3 033 человека, пояснил посол.

Избирательные участки работали «до победного»

Несмотря на усилия посольства и избирательных комиссий — а на избирательные участки направлялись наиболее опытные и ответственные сотрудники и большие команды, особенно в Паттайю и на Пхукет, — у организаторов не хватило сил для того, чтобы избежать очередей, сообщил глава российской дипмиссии в Таиланде.

"Люди стояли, к сожалению, по несколько часов, чтобы выполнить свой гражданский долг, но многие решили, что в этот день они должны проявить патриотизм, гражданскую позицию, и отдать свой голос за одного из кандидатов, поэтому из очереди не уходили, стояли до конца, и наши ребята делали все, что могли, для того, чтобы пропустить всю очередь, поэтому участки в Паттайе и на Пхукете работали, как говорится, до победного конца", — рассказал посол.

"Пользуясь этим случаем, я хотел бы принести извинения тем, кому пришлось отстоять в многочасовой очереди, и особенно тем, кто, по не зависящим от нас причинам, не смог отдать свой голос на выборах президента России. Вместе с тем, и я думаю, что наши избиратели со мной согласятся, вот такой порыв граждан России в этот день, несмотря на то, что многие из них находились в Таиланде на отдыхе, еще раз продемонстрировал, какие мы есть, как наши люди в этот важный для страны момент проявили единство, проявили волю, проявили терпение", — отметил он.

Агитационные «тук-туки» и Забивака в подарок голосующим впервые

"Должен сказать, что выборы сплотили и мобилизовали очень большую часть русской общины Таиланда", — сообщил Барский. Он отметил, что при подготовке к выборам избирательным комиссиям помогали существующие в Таиланде русскоязычные СМИ, российские авиакомпании, туристические компании, приходы Русской православной церкви

"Наши граждане проявили большую активность, оказывая посольству помощь в приглашении наших избирателей на участки для голосования. Мне рассказывали, например, что в Хуахине группа активистов из числа российских граждан по собственной инициативе арендовала многоместные мототакси, которые здесь называют «тук-туками». Россияне обклеили их плакатами и ездили по городу, призывая туристов из России прийти на избирательный участок в Хуахине", — рассказал посол.

Он добавил, что избиркомы старались сделать выборы особенно праздничными для тех, кто голосовал впервые: для молодых граждан России, недавно достигших совершеннолетия, и для новых граждан России, которым было предоставлено российское гражданство в последние годы.

"Голосовавшим впервые дарили, по доброй традиции, которая сложилась у нас в стране, цветы, небольшие памятные подарки — плюшевые игрушки и брелоки с изображением волчонка Забиваки, символа чемпионата мира по футболу 2018 года", — сказал Барский.

На выборах работали СМИ Таиланда и наблюдатели от кандидатов

"Еще один интересный факт: выборы президента России привлекли большое внимание местных средств массовой информации. Целый ряд новостных каналов тайского телевидения обратились к нам с просьбами дать интервью, разрешить поснимать в день голосования на избирательных участках, и мы никому не отказывали", — рассказал посол.

"Кроме того, в Паттайе и на Пхукете на избирательных участках присутствовали наблюдатели от кандидатов на пост президента России Ксении Собчак Григория Явлинского , по два человека от каждого из них на каждом участке", — добавил он.

"В целом, подводя итог, хочу сказать, что выборы прошли на подъеме. Люди приходили на избирательные участки торжественно одетые, в приподнятом настроении, с семьями. У нас на участках звучала русская музыка, на лицах избирателей были улыбки. Мне кажется, что этот день многим из нас, работающим, проживающим или находившимся в Таиланде, запомнится как очень важный и эмоционально насыщенный праздник", — сказал Барский.

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