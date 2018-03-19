Володин: Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан

Володин рассказал, о чем говорит высокая явка на выборах президента

Вячеслав Володин. "Высокий процент явки — свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны. А результаты показали, что (действующий президент, кандидат-самовыдвиженец) Владимир. Эта поддержка позволит ему отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития", — сказал спикер ГД. Высокий процент явки избирателей на прошедших в воскресенье выборах президента РФ свидетельствует об ответственном отношении общества к будущему своей страны, заявил журналистам председатель Госдумы Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.