Володин: Путин пользуется абсолютной поддержкой граждан

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Володин рассказал, о чем говорит высокая явка на выборах президента 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Высокий процент явки избирателей на прошедших в воскресенье выборах президента РФ свидетельствует об ответственном отношении общества к будущему своей страны, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Высокий процент явки — свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны. А результаты показали, что (действующий президент, кандидат-самовыдвиженец) Владимир. Эта поддержка позволит ему отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития", — сказал спикер ГД.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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