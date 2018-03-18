Тереза Мэй заявила о новых мерах против России 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных мер со стороны МИД РФ. Как сообщает РИА Новости, по словам Мэй, ответные меры и реакция России не отменяют того факта, что «на британской земле было осуществлено покушение на двух человек».
Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне отравления в Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. 12 марта Тереза Мэй — премьер министр Великобритании — заявила о причастности России к этому преступлению. Позже она выдвинула нашей стране ультиматум, потребовав пояснить, попал ли газ в Великобританию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российскими спецслужбами. В связи с этим Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Приняв ответные меры, Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Также Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.