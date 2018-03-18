Путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске

"Когда я первый раз голосовала, уже не помню, но я ни одного раза не пропускала, не было такого, чтобы не голосовать. Ни разу!" — сказала она журналистам.

Женщина стала известной в 2016 году, после того как о ней и ее любви к путешествиям рассказали в соцсетях. Со слов Бабы Лены, копить ей удается с пенсии, а после того как о ней узнали, появилось много спонсоров, которые помогают ей путешествовать.