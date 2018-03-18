«Лондон хотел устроить победоносную войну»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко высказал предположение, что, обвиняя Москву по делу Скрипаля, Лондон попытался устроить «маленькую победоносную войну». Об этом он рассказал газете Mail on Sunday.
По его словам, премьер-министр Тереза Мэй «планировала устроить кризис для того, чтобы заработать политические очки дома, однако этого не случится. У России есть стратегическое терпение», — заявил дипломат, добавив, что для выхода из сложившейся ситуации необходимы «сдержанность и холодные головы»
«Наш посыл таков — расследуйте, прежде чем обвинять. Размахивание саблями не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает "Глобальную Британию" менее глобальной в случае прекращения связей с Россией», — добавил он.