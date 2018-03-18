«Лондон хотел устроить победоносную войну»

Посол России рассказал о планах Лондона устроить маленькую победоносную войну

Великобритании Посол России Александр Яковенко высказал предположение, что, обвиняя Москву по делу Скрипаля, Лондон попытался устроить «маленькую победоносную войну». Об этом он рассказал газете Mail on Sunday.

По его словам, премьер-министр Тереза Мэй «планировала устроить кризис для того, чтобы заработать политические очки дома, однако этого не случится. У России есть стратегическое терпение», — заявил дипломат, добавив, что для выхода из сложившейся ситуации необходимы «сдержанность и холодные головы»

«Наш посыл таков — расследуйте, прежде чем обвинять. Размахивание саблями не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает "Глобальную Британию" менее глобальной в случае прекращения связей с Россией», — добавил он.