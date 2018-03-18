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В. Путин: 2016-2018 годы
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В. Путин: 2016-2018 годы 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци
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