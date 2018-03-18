В. Путин: 2016-2018 годы

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ — В специальной фотоподборке Синьхуа — президент России Владимир Путин на мероприятиях, которые состоялись в 2016-2018 годах. Фотографии Синьхуа/Бай Сюэци