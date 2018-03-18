Лукашевич заявил о нарушении Киевом прав россиян

Лукашевич: Киев нарушает международные акты, не допуская россиян на выборы

Александр Лукашевич. Киев нарушает ключевые международные документы, запрещая допуск граждан РФ на выборы президента в российские загранучреждения (РЗУ), заявляет постпред РФ при ОБСЕ

"Блокируя РЗУ и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах Президента РФ Киев нарушает Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Итоговый документ венской встречи СБСЕ 1989 году, Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, Документ московского совещания СБСЕ 1991 года", — приводятся слова Лукашевича в Twitter российской миссии ОБСЕ.