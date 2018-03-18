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Лукашевич заявил о нарушении Киевом прав россиян
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Лукашевич: Киев нарушает международные акты, не допуская россиян на выборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Киев нарушает ключевые международные документы, запрещая допуск граждан РФ на выборы президента в российские загранучреждения (РЗУ), заявляет постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Блокируя РЗУ и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах Президента РФ Киев нарушает Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Итоговый документ венской встречи СБСЕ 1989 году, Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, Документ московского совещания СБСЕ 1991 года", — приводятся слова Лукашевича в Twitter российской миссии ОБСЕ.
Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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