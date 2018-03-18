В Новой Зеландии провели пикет с призывом не голосовать на выборах президента РФ

В 8 часов утра по местному времени в трех крупнейших городах страны — Веллингтоне, Крайстчерче и Окленде — открылись три избирательных участка, передает ТАСС

Как уточнил Терещенко, пикет с призывом не голосовать устроили отдельные граждане, но на них никто не обратил особого внимания.

В Новой Зеландии на консульском учете состоит 3723 россиянина. Также проголосовала и одна туристка, приехавшая из России.