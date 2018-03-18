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В Новой Зеландии провели пикет с призывом не голосовать на выборах президента РФ
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В Новой Зеландии провели пикет с призывом не голосовать на выборах президента РФ 

Вести.Ru 6 часов назад
В новозеландском Окленде пикет с призывом не голосовать на выборах президента Российской Федерации проводился у помещения для голосования граждан России. Такую информацию сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Новой Зеландии Валерий Терещенко во время сеанса видеосвязи с ЦИК РФ.
В 8 часов утра по местному времени в трех крупнейших городах страны — Веллингтоне, Крайстчерче и Окленде — открылись три избирательных участка, передает ТАСС.
Как уточнил Терещенко, пикет с призывом не голосовать устроили отдельные граждане, но на них никто не обратил особого внимания.
В Новой Зеландии на консульском учете состоит 3723 россиянина. Также проголосовала и одна туристка, приехавшая из России.
Выборы президента Российской Федерации проходят 18 марта. За президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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