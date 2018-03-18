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В выборах-2018 примут участие 146 тысяч наблюдателей
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В выборах-2018 примут участие 146 тысяч наблюдателей 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Общественная палата России одобрила участие в качестве наблюдателей на выборах президента свыше 146 тысяч волонтеров. Статистикой по ним поделился секретарь организации Валерий Фадеев во время брифинга ЦИК.
Наблюдать за исполнением законов на выборах будут 1866 общественных организаций федерального, регионального и муниципального масштаба.
"Общественные организации, подписавшие с системой общественных палат соглашение об участии в наблюдении, приняли на себя обязательство соблюдать предложенный ОП РФ этический кодекс общественного наблюдателя и «Золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах", — Валерий Фадеев.
Помимо представителя Общественной палаты о подготовке к выборам высказалась Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России. Она доложила, что для проведения текущих выборов удалось соблюсти права всех категорий избирателей.
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