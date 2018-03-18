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101-летний избиратель проголосовал в ЕАО
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Старейший 101-летний избиратель проголосовал в Еврейской АО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: eao.ru
При этом ветеран затрудняется вспомнить свое первое голосование, однако с уверенностью заявляет, что не пропустил ни одних выборов.
Старейший избиратель Еврейской автономной области, 101-летний Аркадий Черных, принял участие в голосовании на выборах президента РФ в Биробиджане.
По его словам, победитель выборов должен обратить внимание на стоимость лекарств. При этом отмечается, что Черных голосовал в выглаженном костюме, а его пиджак был увешан многочисленными наградами.
При этом ветеран затрудняется вспомнить свое первое голосование, однако с уверенностью заявляет, что не пропустил ни одних выборов, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что треть избирателей Камчатки проголосовали утром на выборах президента России.
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