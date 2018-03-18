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Камчатский ВУЗ решил с помощью exit poll проконтролировать подсчет голосов
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Камчатский ВУЗ решил с помощью exit poll проконтролировать подсчет голосов 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
На территории Петропавловска, Елизово и Вилючинска проводится exit poll — опрос граждан у избирательных участков после того, как россияне проголосовали на выборах президента страны, сообщила декан факультета КамчатГТУ, глава регионального отделения Российского общества политологов Елена Клиппенштейн.
Exit poll проводят студенты и научные сотрудники КамчатГТУ. Клиппенштейн подчеркнула, что речь идет о «научном исследовании, которое помогает изучать электоральные настроения, а также проводить своего рода контроль результатов голосования», пишет «Полуостров Камчатка».
Результаты опроса можно будет сравнить с официальными результатами голосования, так что «избиратели заинтересованы участвовать в исследовании» тем более, что их ответ уже не изменит отданный на участке голос, отметила Клиппенштейн.
При этом оглашать результаты запрещено до 6.00 19 марта на Камчатке.
Напомним, голосование на выборах президента началось в России. Первыми голосуют Камчатка и Чукотка.
Одними из первых на Камчатке проголосовали двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Руслан Лебедев и его супруга, неоднократная победительница и рекордсменка чемпионатов России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха Кристина Степенс.
Степенс отметила, что как российские спортсмены они с мужем «всегда стремятся быть первыми», так что и проголосовать пришли «одними из первых».
«Камчатка голосует первая!» — сказала Кристина.
На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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