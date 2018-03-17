Панфилова заявила о непонимании представителем госдепа ситуации в России

"Очевидно, что эта госпожа «плавает» в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит. Скорее всего, просто услышала звон, и не поняла, что это за звон, откуда он и на чем основан, и в свою очередь тоже так же прозвенел", — сказала Памфилова.

Ранее российское посольство в США обвинило и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт во вмешательстве во внутренние дела России из-за ее сообщения о подготовке к президентским выборам.

В своем сообщении в твиттере Науэрт написала об отказе ЦИК предоставить статус наблюдателя более пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ, не указав источника этой информации.