Никифоров: хакерские атаки не повлияли на ГАС «Выборы»

Хакерские атаки не повлияли на работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Об этом журналистам сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
«Никакого влияния ни на процедуру трансляции, ни на тем более на систему ГАС «Выборы» такие атаки влияния оказать не смогли», — сказал Н. Никифоров.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на сайт Центральной избирательной комиссии РФ с 2:00 до 5:00 18 марта велась компьютерная атака.
Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.