Ещё
Никифоров: хакерские атаки не повлияли на ГАС «Выборы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Н. Никифоров: Хакерские атаки не повлияли на работу ГАС «Выборы» 

Агентство «Москва» 17 марта 2018
Фото: РИА Новости
Хакерские атаки не повлияли на работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Об этом журналистам сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
«Никакого влияния ни на процедуру трансляции, ни на тем более на систему ГАС «Выборы» такие атаки влияния оказать не смогли», — сказал Н. Никифоров.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на сайт Центральной избирательной комиссии РФ с 2:00 до 5:00 18 марта велась компьютерная атака.
Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Путин набирает 71,97% голосов, П.Грудинин - 15,9% по итогам обработки 21,33% протоколов К.Ремчуков: В Москве явка на выборах президента в 2018 г. выше по сравнению с 2012 г. Более 46 тыс. камер будут транслировать в режиме онлайн голосование на выборах президента РФ
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве98
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина246
ЦИК: Путин лидирует на выборах1783
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение