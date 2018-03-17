Стартовали выборы президента РФ

В РФ начались выборы президента, избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

Чукотского автономного округа. Голосование на выборах президента России началось на Дальнем Востоке. Первыми свой выбор смогут сделать жители самых восточных регионов страны — Камчатского края

85 субъектов РФ лежат в 11 часовых поясах. Когда на основной территории страны еще не завершился день тишины, на Камчатке и Чукотке уже наступило 08:00 воскресенья. Именно в это время участковые избирательные комиссии открывают свои двери для избирателей.

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Кемеровской области, Туве. В полночь по московскому времени начнется голосование в Сахалинской и Магаданской областях, через час двери избирательных участков откроются для жителей Приморского и Хабаровского краев, восточной Якутии. В 2 часа ночи по московскому времени выборы начнутся на большей части Якутии, часом позже — в Забайкалье и Иркутске , еще через час — в Красноярском крае

На Алтае , в Омской, Томской, Новосибирской областях голосование начнется в 5:00 мск, в 6:00 мск эстафету перехватит Урал, через час — регионы Поволжья.

В центральной части России, на Северном Кавказе и северо-западе РФ участки откроются в 8:00 мск. Последними голосовать начнут жители самого западного региона — Калининградской области , участки здесь откроются в 09:00 мск и закроются в 21:00 мск. Только после этого станут известны первые результаты выборов по всей стране.

В соответствии с законом голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Если же на территории избирательного участка живут люди, рабочее время которых совпадает со временем голосования (это касается предприятий непрерывного цикла или рабочих-вахтовиков), по решению регионального избиркома начало голосования на этом участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

О выборах Закроются же последние избирательные участки, когда для жителей восточной части РФ уже начнется 19 сентября. ЦИК начнет оглашать результаты волеизъявления граждан после 21:00 мск, когда завершится голосование в Калининградской области. При этом выборы еще будут продолжаться для россиян, находящихся в странах Северной Америки и Южной Америки.

Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. Согласно Конституции РФ, президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Порога явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, в России не существует.