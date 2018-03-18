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Ситуационный центр ОП начал работу по наблюдению за выборами
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При ОП начал работу ситуационный центр по наблюдению за выборами 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Ситуационный центр Общественной палаты РФ по наблюдению за ходом голосования на выборах президента начал работу с открытием первых участков на Дальнем Востоке, с 23.00 по московскому времени туда в оперативном режиме будет поступать информация от наблюдателей о происходящем на выборах.
Ситуационный центр будет в течение дня выборов информировать о полученных от наблюдателей сведениях. Так, запланировано несколько больших брифингов членов рабочей группы ОП РФ по наблюдению за выборами, регулярные телемосты с общественными наблюдателями из регионов, прямые включения представителей общественных организаций, предоставивших ОП РФ наблюдателей на выборы.
Как сообщает Telegram-канал палаты, присоединиться к общественному наблюдению сможет каждый: о нарушениях на выборах можно сообщить через популярные мессенджеры, написав в специально созданные ОП РФ чаты.
Общественная палата РФ подготовила более 146 000 наблюдателей, чтобы следить за ходом голосования на выборах президента по всей стране.
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