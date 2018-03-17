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Около 1500 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в России
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Около 1500 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в России 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Россию прибыли международные наблюдатели от различных политических партий из Франции, Иордании и Мали.
Депутат национального собрания Мали и генсек партии «Африканская солидарность за демократию и независимость» Умар Марико отметил, что внимательно следил за президентской гонкой в России и с нетерпением ждет 18 марта, чтобы отправиться на избирательные участки и следить за ходом голосования.
Я впервые в России. Для меня это честь. К выборам в России все готово. Предвыборная гонка была горячей, но в итоге к президентским выборам готово все  — Умар Марико.
Всего за ходом выборов будут следить почти полторы тысячи международных наблюдателей. Это абсолютный рекорд за всю историю выборов в современной России. Например, в качестве наблюдателей в столицу России накануне прибыли депутаты Бундестага. Штеффен Котре признался, что это его не первый опыт в качестве наблюдателя — он присутствовал на выборах в Нагорном Карабахе. Немцы высоко оценили подготовку России к выборам президента страны.
Избирательные участки откроются в 8 утра. Мы будем контролировать весь процесс в целом. У нас, наблюдателей, будет список избирательных участков. Будем наблюдать и высказывать свое мнение о выборах, которые проводятся на каждом из участков
— Штеффен Котре.
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