Около 1500 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в России

Иордании и Мали. Россию прибыли международные наблюдатели от различных политических партий из Франции

Депутат национального собрания Мали и генсек партии «Африканская солидарность за демократию и независимость» Умар Марико отметил, что внимательно следил за президентской гонкой в России и с нетерпением ждет 18 марта, чтобы отправиться на избирательные участки и следить за ходом голосования.

Я впервые в России. Для меня это честь. К выборам в России все готово. Предвыборная гонка была горячей, но в итоге к президентским выборам готово все — Умар Марико.

Всего за ходом выборов будут следить почти полторы тысячи международных наблюдателей. Это абсолютный рекорд за всю историю выборов в современной России. Например, в качестве наблюдателей в столицу России накануне прибыли депутаты Бундестага . Штеффен Котре признался, что это его не первый опыт в качестве наблюдателя — он присутствовал на выборах в Нагорном Карабахе. Немцы высоко оценили подготовку России к выборам президента страны.

Избирательные участки откроются в 8 утра. Мы будем контролировать весь процесс в целом. У нас, наблюдателей, будет список избирательных участков. Будем наблюдать и высказывать свое мнение о выборах, которые проводятся на каждом из участков

— Штеффен Котре.