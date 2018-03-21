ЦИК обсудит анализ жалоб на нарушения в ходе выборов президента

Российский Центризбирком обсудит в четверг результаты анализа обращений и информации о нарушениях в ходе голосования на выборах президента России 18 марта.

В повестке заседания значится единственный вопрос: "о результатах анализа обращений и иной информации о нарушениях законодательства о выборах, поступившей в Центральную избирательную комиссию РФ со дня голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года".

Докладчиком по этому вопросу будет председатель комиссии Элла Памфилова

Ранее она неоднократно подчеркивала, что Центризбирком не будет спешить с подведением официальных итогов нынешних выборов, пока не рассмотрит все жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями, по итогам — при необходимости — могут быть приняты решения об отмене результатов выборов на отдельных избирательных участках.