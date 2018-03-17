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Глава МИД Чехии отверг происхождение вещества «Новичок» из его страны
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Глава МИД Чехии отверг происхождение вещества «Новичок» из его страны 

РИА Новости 11 часов назад
ПРАГА, 17 мар — РИА Новости. Заявление МИД РФ о возможном происхождении отравляющего вещества «Новичок» из ряда стран, в том числе Чехии, является стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве, заявил в субботу глава чешского дипведомства Мартин Стропницкий после заседания депутатов от движения ANO, членом которого он является.
Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос».
"Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении «Новичка», которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать", — заявил Стропницкий, выступление которого транслировалось сетевыми ТВ-каналами.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. При этом Великобритания скрывает все данные по ходу расследования, в том числе сведения о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это дает возможность английской стороне делать самые громкие заявления, не беспокоясь о доказательствах и ссылаясь на секретность.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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