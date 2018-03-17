Глава МИД Чехии отверг происхождение вещества «Новичок» из его страны

"Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении «Новичка», которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать", — заявил Стропницкий, выступление которого транслировалось сетевыми ТВ-каналами.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. При этом Великобритания скрывает все данные по ходу расследования, в том числе сведения о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это дает возможность английской стороне делать самые громкие заявления, не беспокоясь о доказательствах и ссылаясь на секретность.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.