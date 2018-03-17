Захарова: Мэй использовала шаблонное название «Новичок» для ассоциаций с Россией 

Британский премьер Тереза Мэй специально использовала название «Новичок» в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы вызвать ассоциации с Россией. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».