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Захарова: Мэй использовала шаблонное название «Новичок» для ассоциаций с Россией
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Захарова: Мэй использовала шаблонное название «Новичок» для ассоциаций с Россией 

RT на русском 16 часов назад
Британский премьер Тереза Мэй специально использовала название «Новичок» в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы вызвать ассоциации с Россией. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».
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