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Корбин призвал Лондон «исключить российские деньги из политической системы»
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Корбин призвал Лондон «исключить российские деньги из политической системы» 

Национальная Служба Новостей 13 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин в субботу выступил с заявлением по «делу Скрипаля». На съезде партии в Ньюкасле политик поддержал британского премьера Терезу Мэй и согласился с тем, что российские власти должны быть привлечены к ответственности на основании доказательств их причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ.
Корбин уверен, что отравляющее вещество «Новичок» имеет российское происхождение.
«Я не отступлю от требования исключить российские деньги из нашей политической системы», — добавил политик, которого цитирует ТАСС.
Ранее в интервью журналистам Корбин призвал британские власти подойти к расследованию «дела Скрипаля» спокойно и взвешенно. По его словам, «попытка бежать впереди доказательств, собранных полицией, не отвечает ни национальной безопасности, ни правосудию».
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