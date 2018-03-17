Корбин призвал Лондон «исключить российские деньги из политической системы»

Корбин уверен, что отравляющее вещество «Новичок» имеет российское происхождение.

«Я не отступлю от требования исключить российские деньги из нашей политической системы», — добавил политик, которого цитирует ТАСС

Ранее в интервью журналистам Корбин призвал британские власти подойти к расследованию «дела Скрипаля» спокойно и взвешенно. По его словам, «попытка бежать впереди доказательств, собранных полицией, не отвечает ни национальной безопасности, ни правосудию».