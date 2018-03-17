Корбин: власти РФ должны нести ответственность по делу Скрипаля на основе доказательств

"Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть одновременно решительным и соразмерным", — считает он.

Политик согласился с утверждением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй , что отравляющее вещество, от которого пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь, имеет «российское происхождение». «Я не отступлю от требования исключить российские деньги из нашей политической системы», — добавил он.