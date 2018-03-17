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Корбин: власти РФ должны нести ответственность по делу Скрипаля на основе доказательств
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Корбин: власти РФ должны нести ответственность по делу Скрипаля на основе доказательств 

ТАСС 14 часов назад
ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств их причастности к инциденту в английском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С таким утверждением выступил в субботу лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин, который выступил перед делегатами партийного съезда в Ньюкасле, передает телеканал Sky News.
"Российские власти должны быть привлечены к ответственности на основе доказательств, и наш ответ должен быть одновременно решительным и соразмерным", — считает он.
Политик согласился с утверждением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что отравляющее вещество, от которого пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь, имеет «российское происхождение». «Я не отступлю от требования исключить российские деньги из нашей политической системы», — добавил он.
Корбин в статье, опубликованной в четверг в газете «Гардиан», призвал британское правительство к «спокойному и взвешенному подходу» в расследовании инцидента в Солсбери, а также к сотрудничеству с международными институтами. По его словам, попытка «бежать впереди доказательств, собираемых полицией, в возбужденной парламентской атмосфере не отвечает ни правосудию, ни национальной безопасности».
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